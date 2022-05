Overheid start campagne zodat 75-plussers telefoon opladen en aanlaten

De overheid is een nieuwe campagne gestart waarbij 75-plussers worden opgeroepen om hun mobiele telefoon op te laden en aan te laten staan. Dit is nodig om in het geval van noodsituaties een NL-Alert te kunnen ontvangen. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hebben 75-plussers vaker dan andere leeftijdsgroepen hun mobiele telefoon uitstaan.

Om mensen van deze leeftijdsgroep aan te moedigen hun mobiele telefoon op te laden en aan te zetten is de overheid de campagne 'Laad 'm op en laat 'm aan' gestart. Om een NL-Alert te ontvangen moet de mobiele telefoon namelijk zijn opgeladen én aanstaan. Een NL-Alert wordt alleen tijdens noodsituaties een uur lang uitgezonden via cell broadcast, een techniek om tekstberichten via de zendmasten van alle providers uit te zenden. Het bericht komt niet binnen als de mobiele telefoon op een later moment weer wordt aangezet.

Op maandag 13 juni zal de overheid weer een NL-Alert testbericht uitzenden zodat burgers kunnen kijken of hun telefoon goed staat ingesteld om het bericht te ontvangen. "Vooral mensen van 75 jaar en ouder vinden het fijn dat de overheid ieder half jaar een NL-Alert testbericht verstuurt. Negen op de tien mensen uit die leeftijdsgroep die het afgelopen jaar een NL-Alert testbericht ontvingen, geven aan het NL-Alert testbericht belangrijk te vinden", aldus de NCTV.