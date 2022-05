"Europese Commissie niet eerlijk in plan om alle chatberichten te scannen"

Onlangs kondigde de Europese Commissie plannen aan die chatdiensten en andere techbedrijven verplichten om alle berichten en andere content van gebruikers op kindermisbruik te scannen, maar de gegeven cijfers om de noodzaak te onderstrepen kloppen niet, zo stelt Matthias Pfau, ceo en medeoprichter van versleutelde e-maildienst Tutanota. Volgens Pfau is er zelfs sprake van "leugens".

De kritiek van Pfau richt zich op verschillende zaken die de Europese Commissie claimt. Zo zou één op de vijf kinderen in de Europese Unie volgens de Commissie worden misbruikt. Dit cijfer is echter nergens onderbouwd, stelt Pfau. Daarnaast is onduidelijk hoe de voorgestelde massasurveillance helpt bij de bestrijding van kindermisbruik. De Europese Commissie zegt zelf dat tussen de 70 en 85 procent van de kinderen de dader kent en de meeste kinderen slachtoffer zijn van mensen die ze vertrouwen.

Verder is het de vraag hoe effectief het monitoren van chatberichten en andere communicatie is. Tutanota ontving vorig jaar slechts één gerechtelijk bevel om informatie te verstrekken over een account dat met betrekking tot kindermisbruik was gebruikt. Dat komt neer op 1,3 procent van alle ontvangen bevelen. Twee derde van de bevelen ging over ransomware.

Cijfers van de Duitse overheid met betrekking tot telecomsurveillance laten een zelfde beeld zien. Van bijna de helft van de gevallen waar de Duitse overheid in 2019 surveillance inzette ging het om drugsgerelateerde criminaliteit. In slechts 0,1 procent van de bevelen (21 in totaal) was er sprake van kindermisbruik. Er waren dat jaar volgens de Duitse overheid echter bijna veertienduizend gevallen van kindermisbruik in Duitsland.

"Het is duidelijk dat het monitoren van telecommunicatie, dat al mogelijk is, geen grote rol speelt in het opsporen van daders. De conclusie is duidelijk: "Meer surveillance zorgt niet voor 'meer veiligheid' voor Europese kinderen", concludeert Pfau.

De Europese Commissie claimt ook dat negentig procent van al het kindermisbruikmateriaal wordt gehost op Europese servers, maar ook voor dat getal is geen hard bewijs. "Het is onvoorstelbaar dat de Europese Commissie deze overdrijvingen gebruikt om de publieke opinie ten gunste van het scannen op kindermisbruik te beïnvloeden", merkt Pfau. "Het lijkt erop dat het argument om 'de kinderen te beschermen' wordt gebruikt om China-achtige surveillancemethodes in Europa te introduceren. Maar Europa is China niet."