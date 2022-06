Volkskrant: AIVD gebruikte Pegasus-spyware bij onderzoek naar Ridouan T.

De AIVD heeft in 2019 gebruikgemaakt van de Pegasus-spyware om onder andere toegang te krijgen tot de telefoon van Ridouan T., zo stelt de Volkskrant op basis van anonieme bronnen. Deze week vroeg Kamerlid Pieter Omtzigt al opheldering aan het kabinet over het gebruik van de beruchte spyware in Nederland.

Vier bronnen laten aan de krant weten dat de AIVD Pegasus inzette om Ridouan T. eind 2019 op te sporen. Hij was destijds voortvluchtig en hield zich schuil in het buitenland. De opsporing van criminelen is geen wettelijke taak van de inlichtingendiensten, maar na de moord op advocaat Derk Wiersum besloot oud-minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus ook de AIVD bij de opsporing van T. in te zetten.

Drie maanden na de moord op de advocaat werd T. in Dubai aangehouden. In hoeverre de Pegasus-spyware hierbij een rol heeft gespeeld is onbekend. Pegasus is door NSO Group ontwikkelde spyware waarmee het mogelijk is om slachtoffers via hun microfoon en camera te bespioneren en gesprekken en communicatie via WhatsApp, Gmail, Viber, Facebook, Telegram, Skype, WeChat en andere apps af te luisteren en onderscheppen, alsmede de locatie te bepalen. De spyware wordt al zeker sinds 2016 via zeroday-aanvallen verspreid.

Pegasus is zowel beschikbaar voor Androidtelefoons als iPhones. Volgens de Volkskrant zou het hacken van verschillende versies van Androidtelefoons voor de AIVD te complex zijn en moet het daarom van commerciële hacksoftware gebruiken. Om de spyware te kunnen gebruiken moeten klanten van NSO inloggen op een online portaal, aldus Juan Andres Guerrero-Saade, onderzoeker van securitybedrijf SentinelOne.

Achter dit portaal draait de infrastructuur die voor de aanvallen op telefoons wordt gebruikt. Het is echter voor de klant onbekend van welke kwetsbaarheid of methode er gebruik wordt gemaakt. Na een succesvolle aanval kan een klant data uit de telefoon halen. Een ander punt is dat het Israëlische ministerie van Defensie elke aanvraag voor het gebruik van NSO-software controleert, waardoor de Israëlische autoriteiten weten wie de klanten van het bedrijf zijn.

Inez Weski, advocaat van T., zet ‘grote vraagtekens’ bij de rol van de AIVD en de gebruikte opsporingsmethoden. Zij noemt de hacksoftware een ‘buitenwettelijk technisch middel’ en stelt dat de verdediging ‘tot op heden niets heeft mogen toetsen’. De AIVD geeft geen commentaar op vragen over het gebruik van de Pegasus-spyware, de relatie met NSO Group of het inbreken op de telefoon van T. Ook NSO Group wil niet bevestigen of Nederland een klant is.