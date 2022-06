"WhatsApp dreigde Nederland te verlaten om encryptie-backdoor"

Volgens het ministerie van Economische Zaken heeft WhatsApp gedreigd Nederland te verlaten als het gedwongen zou worden om een backdoor aan de end-to-end encryptie toe te voegen waardoor het onderscheppen van berichten van gebruikers mogelijk was. Dat meldt NRC op basis van openbaar gemaakte documenten waar Security.NL eind april al over berichtte.

Binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid vond er een inventarisatie plaats naar technische oplossingen voor toegang tot versleuteld bewijs. Een onderdeel hiervan is de mogelijkheid om Over The Top-communicatiediensten zoals WhatsApp en Signal een aftapbevel te kunnen sturen, net zoals nu met traditionele communicatiediensten mogelijk is. "Complex element in deze discussie is dat OTT-communicatiediensten hun dienstverlening end-to-end versleutelen", staat in een van de documenten.

Binnen het ministerie van Economische Zaken maakt men zich zorgen over de impact van de plannen. "We willen voorkomen dat dienstverleners zich terugtrekken en WhatsApp niet meer beschikbaar is in Nederland”, schrijft het Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie van Economische Zaken eind 2020 aan de Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding van Justitie.

"EZK weet ook dat MJEnV in oktober vorig jaar ondanks dat gekozen heeft voor aftapbaarheid van OTT diensten. Nu vlak voor de deadlines vertraging op dit fundamentele punt claimen met een niet/amper uitvoerbaar onderzoek (zie hieronder) is onprofessioneel en ook inhoudelijk gezien niet nodig", reageert het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Volgens het ministerie van Economische Zaken geeft WhatsApp-moederbedrijf Meta aan dat het met WhatsApp in Nederland zal stoppen als het gedwongen wordt een encryptie-backdoor toe te voegen. Meta wil niet tegenover NRC zeggen of het gedreigd heeft met het vertrek van WhatsApp uit Nederland. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt in een reactie dat het aftapbaar maken van chatdiensten “een complex dossier” is dat “een zorgvuldig proces" vereist.