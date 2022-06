40.000 WordPress-sites kwetsbaar door XSS-lek in Download Manager

Zo'n 40.000 WordPress-sites lopen het risico om te worden overgenomen door middel van een kwetsbaarheid in de Download Manager-plug-in. Download Manager is een plug-in waarmee webmasters downloads vanaf hun WordPress-site kunnen volgen en beheren. Zo is bijvoorbeeld per gebruiker de hoeveelheid downloads of downloadsnelheid in te stellen. Daarnaast is de plug-in te gebruiken voor de verkoop van digitale producten.

Meer dan 100.000 WordPress-sites maken gebruik van Download Manager. Een onderdeel van de plug-in bevat een cross-site scripting (XSS)-kwetsbaaheid, die door het niet goed omgaan met gebruikersinvoer wordt veroorzaakt. Door een gebruiker van de plug-in een malafide link te laten openen is het voor een aanvaller mogelijk om willekeurige code in de browser van het slachtoffer uit te voeren, zo meldt securitybedrijf Wordfence.

Een aanvaller kan zo gevoelige informatie of cookie-waardes stelen en in het ergste geval beheerderstoegang krijgen of een backdoor toevoegen. In het geval van Download Manager zouden zowel klantgegevens als toegang tot de aangeboden digitale producten risico lopen. Een aanvaller die de sessiecookies van de beheerder via het lek weet te bemachtigen kan zo de instellingen van het betaalproces aanpassen en zelfs nepproducten toevoegen.

Het beveiligingslek is aanwezig in versie 3.2.42 en ouder van de plug-in en verholpen met versie 3.2.43. Op het moment van schrijven hebben zo'n zestigduizend van de honderdduizend WordPress-sites waarop Download Manager draait de laatste versie geïnstalleerd, wat inhoudt dat zo'n veertigduizend sites nog risico lopen.