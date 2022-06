Man in Slowakije aangehouden voor delen blauwdruk 3d-geprinte vuurwapens

Bij een internationale politieoperatie waar Europol, de FBI, Eurojust en de Slowaakse en Tsjechische politiediensten aan deelnamen is een man aangehouden op verdenking van het delen van blauwdrukken voor 3d-geprinte vuurwapens en haatzaaien. Volgens Europol publiceerde de verdachte diagrammen en instructies voor de fabricage van vuurwapens, explosieven en mijnen, alsmede instructies voor sabotage-aanvallen.

Het ging onder andere om instructies voor het produceren van automatische vuurwapens, bestaande uit 3d-geprinte en zelfgemaakte metalen onderdelen. Tijdens huiszoekingen die vorige maand in Slowakije plaatsvonden troffen de autoriteiten een "zeer geavanceerde 3d-printer" aan, aldus Europol. De in beslag genomen printer en andere elektronische apparatuur worden nu onderzocht.

Het publiceren of bezitten van de ontwerpen van 3d-geprinte vuurwapens is op dit moment in Nederland niet strafbaar. Politie en justitie willen dat de huidige wetgeving ter discussie wordt gesteld. Ook liet de politie onlangs weten dat er een "duidelijke toename" is van het aantal 3d-geprinte wapens dat in Nederland in beslag wordt genomen. De VVD heeft inmiddels minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid gevraagd om de verspreiding van blauwdrukken voor 3d-geprinte vuurwapens strafbaar te stellen. Daarnaast werd laatst bekend dat een expertnetwerk Europese opsporingsdiensten gaat inlichten over 3d-geprinte wapens.