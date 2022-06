Kuipers: Nederland heeft nog geen positie over Europees patiëntendossier

Het kabinet heeft binnen de Europese Unie nog geen positie ingenomen over de invoering van een Europees patiëntendossier, zo heeft minister Kuipers van Volksgezondheid laten weten. Het onderwerp zal eerst in de Tweede Kamer worden behandeld. Iets wat Nederland tijdens de EU-Gezondheidsraad op 14 juni zal laten weten, aldus de minister.

Onlangs stelde het kabinet dat het positief is over het plan voor een Europees digitaal patiëntendossier dat in een gemeenschappelijk Europees formaat is opgesteld en in alle EU-lidstaten is te gebruiken en ervoor zorgt dat gezondheidsgegevens van Europese burgers beschikbaar komen voor onderzoek, innovatie en beleidsvorming.

Binnen de Tweede Kamer maken verschillende partijen zich echter zorgen. "Kan het kabinet bevestigen dat er nog geen standpunt zal worden ingenomen of dat er nog geen onomkeerbare stappen worden gezet?", zo vraagt de PVV aan minister Kuipers. Ook de SP wil van de bewindsman weten of het kabinet kan garanderen dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet voordat de Tweede Kamer het onderwerp heeft kunnen bespreken.

"Op dit moment heeft de Tweede Kamer een behandelvoorbehoud geplaatst op het Europese voorstel. Tijdens de EPSCO zal ik ook aangeven dat ik nog geen specifieke positie kan en zal innemen totdat het voorstel met de Tweede Kamer is besproken en het behandelvoorbehoud is opgeheven", laat Kuipers als reactie weten. EPSCO is de afkorting van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken.

De VVD vroeg de minister wat de verwachtingen van het kabinet zijn over het tot stand komen van de uitwisseling van patiëntgegevens op Europees niveau, aangezien veel lidstaten nog tegen obstakels aanlopen om in hun land tot een interoperabel systeem te komen. "Op dit moment is het Europese infrastructuur voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens voor de levering van zorg, genaamd MyHealth@EU, reeds gerealiseerd", antwoordt Kuipers.

Hij voegt toe dat op dit moment al tien landen op de infrastructuur zijn aangesloten, waaronder Nederland. "De verwachting is dat per 2025 alle overige EU-landen op de MyHealth@EU-infrastructuur zullen aansluiten inclusief Noorwegen en IJsland", stelt de minister verder. Op 15 juni vindt er in de Tweede Kamer een commissiedebat over het Europees patiëntendossier plaats.