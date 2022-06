DHL stopt met gebruik Facebook en Twitter wegens privacy klanten

DHL is gestopt met het gebruik van social media zoals Facebook en Twitter om met klanten te communiceren. Het bedrijf heeft daar naar eigen zeggen toe besloten vanwege de bescherming van persoonsgegevens van klanten. "We stoppen met Twitter omdat we de veiligheid van jouw persoonsgegevens niet kunnen waarborgen als er een datalek ontstaat", aldus een reactie van DHL op de microbloggingdienst.

"Goedemiddag, mijn excuses dat jouw pakketje niet geleverd is. Helaas maken wij sinds kort geen gebruik meer van social media, dit in verband met bescherming van jouw persoonsgegevens", laat DHL aan een andere klant weten. "Hoi, wat vervelend dat je onterecht een niet-thuis melding hebt gehad. We kijken graag met je mee, maar niet meer via onze socialmedia-kanalen om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen", is de reactie aan een andere klant.

"Wij hebben helaas niet meer de bevoegdheid om de vragen op social media te behandelen. Dat omdat Twitter en Facebook niet het eigendom van DHL zijn, waardoor wij de veiligheid van jouw gegevens niet kunnen garanderen", wordt aan een andere klant uitgelegd. Klanten worden nu opgeroepen om telefonisch of via de chat contact te zoeken. Niet iedereen is daar even blij mee. "Jullie stoppen met Twitter omdat er zoveel negatiefs over jullie te vinden is #slechtsteserviceooit. Daarom onder het mom dat we privacy niet kunnen garanderen! Nou jullie bezorgers kunnen dat zeker niet", reageert een klant.