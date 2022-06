Nationale ombudsman ontving tal van klachten over CoronaCheck-app

De Nationale ombudsman heeft vorig jaar tal van klachten over registratieproblemen met de CoronaCheck-app ontvangen, zo blijkt uit een overzicht van klachten, vragen en signalen die de ombudsman de afgelopen jaren ontving. Bijna tien procent van alle klachten in 2020 en 2021 hadden te maken met corona. De Nationale ombudsman heeft zijn inzichten en leerpunten over de corona-gerelateerde klachten gedeeld met de minister van Volksgezondheid.

In 2020 kreeg de Nationale ombudsman bijna tweeduizend corona-gerelateerde klachten. In 2021 waren dat er zo'n 3300. Er waren pieken in het aantal binnenkomende klachten rond de eerste lockdown (april 2020), de demonstratie op het malieveld en de opening van het meldpunt voor Zzp'ers (maart 2021), over vaccinkeuze (mei 2021) en de registratieproblemen met de CoronaCheck-app (juli 2021).

De instanties waarover de meeste klachten binnenkwamen waren het ministerie van Volksgezondheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) en de GGD. De klachten over deze instanties hadden vooral te maken met de registratieproblemen rondom het coronatoegangsbewijs en met algemene onvrede over het coronabeleid. Daarnaast werd er veel geklaagd over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

"De overheid greep via coronamaatregelen in op het persoonlijke leven van burgers. Burgers moesten hun sociale leven op pauze zetten en hun bewegingsvrijheid werd ingeperkt", zo laat de ombudsman weten. Hij stelt vast dat een aantal punten beter kan en moet. Zo constateert de ombudsman dat er, door de noodzaak om snel in te grijpen, te weinig is gekeken naar het effect van de maatregelen op het leven van kinderen en volwassen.

Niet alleen de bescherming van de volksgezondheid, maar ook andere grondrechten (zoals onderwijs, gelijke behandeling en onaantastbaarheid van het lichaam) en waarden (zoals sociaal en fysiek contact) moeten volgens de ombudsman meewegen in adviezen en besluitvorming. Daarnaast roept hij op tot een betere uitleg van beslissingen, afwegingen en genomen maatregelen.