Emotet-malware steelt creditcardgegevens uit Google Chrome

Er is een nieuwe versie van de beruchte Emotet-malware ontdekt die creditcardgegevens uit Google Chrome steelt. Andere browsers laat de malware met rust. Emotet is een "modulaire malwarefamilie" die allerlei aanvullende malware op systemen kan installeren, wachtwoorden steelt en zelf zeer lastig te verwijderen is.

Om zich te verspreiden maakt Emotet gebruik van e-mails die als bijlage doc-bestanden met kwaadaardige macro's bevatten. Zodra de ontvanger van de e-mail de macro's in het document inschakelt wordt Emotet geïnstalleerd en zal vervolgens proberen om andere machines in het netwerk te infecteren. Emotet kan aanvullende malware downloaden en was verantwoordelijk voor een aantal zeer ernstige ransomware-uitbraken bij grote organisaties.

Onderzoekers van securitybedrijf Proofpoint en de Japanse politie melden dat Emotet van een nieuwe module gebruikmaakt waarmee in Google Chrome opgeslagen creditcardgegevens worden gestolen en teruggestuurd naar de aanvallers. De creditcardmodule werkt alleen tegen Chrome. Naast creditcardgegevens beschikt Emotet ook over modules voor het stelen van inloggegevens voor verschillende e-mailclients, waaronder Outlook en Thunderbird. Verder kan Emotet in Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari en Opera opgeslagen wachtwoorden stelen.

Vorig jaar vond er een internationale politie-operatie tegen het Emotet-botnet plaats. Door ingrijpen van de Nederlandse en Duitse politie werd de malware van een miljoen computers verwijderd. Inmiddels is de malware bezig met een comeback en weer begonnen met het op grote schaal versturen van malafide documenten om nieuwe slachtoffers te maken.