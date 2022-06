FBI: slachtoffers Netwalker-ransomware betaalden 60 miljoen dollar losgeld

Bedrijven en organisaties die slachtoffer van de Netwalker-ransomware werden betaalden bijna zestig miljoen dollar losgeld aan de criminelen achter de aanvallen. Slechts een kwart van de slachtoffers deed hier echter aangifte van en het percentage ligt vermoedelijk nog veel lager. Deze aangiftes zijn echter nodig om onderzoeken naar ransowmarecriminelen te kunnen starten, zo liet de FBI tijdens de afgelopen RSA Conferentie weten.

NetWalker werd aangeboden als een Ransomware-as-a-Service (RaaS). Via RaaS kunnen criminelen op eenvoudige wijze over ransomware beschikken, waarbij er een deel van de inkomsten naar de ontwikkelaar van de ransomware gaat. Criminelen moeten in dit geval de ransomware nog wel zelf verspreiden. Vorig jaar werd de Netwalker-operatie mede door toedoen van de FBI uit de lucht gehaald. Een Canadese man die van de Netwalker-ransomware gebruikmaakte, en hier 27 miljoen dollar mee zou hebben verdiend, werd door de VS aangeklaagd.

Zestig miljoen dollar

Bij de operatie tegen de ransomwarecriminelen werden door de Bulgaarse autoriteiten verschillende backend-servers in beslag genomen. Daarop werden meer dan duizend Netwalker-versies aangetroffen, die voor elk slachtoffer uniek waren aangepast. Aan de hand van de informatie op de servers kon de FBI meer dan 450 slachtoffers identificeren. Slechts 115 hiervan hadden aangifte gedaan. In totaal werden er vijftienhonderd "builds" van de Netwalker-ransomware ge√Įdentificeerd, dus het werkelijke aantal ligt volgens de FBI tussen de vierhonderd en vijftienhonderd, zo meldt The Record.

De slachtoffers die aangifte deden verklaarden dat ze in totaal 6,7 miljoen dollar losgeld hadden betaald. Maar aan de hand van de cryptowallets die de ransomwaregroep gebruikte en informatie op de in beslag genomen servers blijkt dat de criminelen bijna 60 miljoen dollar van hun slachtoffers kregen, aldus de FBI. Slechts vijftien slachtoffers vertelden de FBI dat ze losgeld hadden betaald. Het werkelijke aantal ligt volgens de opsporingsdienst boven de tweehonderd. De hoogste betaling die de FBI kon achterhalen bedroeg drie miljoen dollar. Het gemiddelde losgeldbedrag bedroeg 196.000 dollar. De Netwalker-groep wordt verantwoordelijk gehouden voor aanvallen op 270 organisaties wereldwijd.