D66 en VVD willen online stemmen voor Nederlanders in het buitenland

D66 en de VVD willen dat het mogelijk wordt voor Nederlanders in het buitenland om online te stemmen. De partijen hebben minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken hierom gevraagd. Ze wijzen daarbij naar de parlementsverkiezingen in Frankrijk, waar Fransen in het buitenland via het internet hun stem konden uitbrengen.

D66-Kamerleden Sjoerdsma en Sneller en VVD-Kamerleden Brekelmans en Strolenberg willen dat dit ook voor Nederlanders in het buitenland mogelijk wordt. "Kunt u aangeven waarom het op dit moment nog niet mogelijk is om digitaal te stemmen voor Nederlanders in het buitenland? Wat zijn de grootste uitdagingen om dit mogelijk te maken?", zo vragen ze aan de bewindslieden.

Bruins Slot en Hoekstra moeten ook laten weten of ze het ermee eens zijn dat digitaal stemmen voor Nederlanders buiten Nederland veel voordelen zou hebben en welke stappen er sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 zijn gezet om het digitaal stemmen (vanuit het buitenland) mogelijk te maken. "Gaat u onderzoeken of, mede op basis van de ervaringen in Frankrijk, digitaal stemmen mogelijk te maken is voor Nederlanders in het buitenland?", vragen de Kamerleden verder. De bewindslieden hebben drie weken om met een reactie te komen.