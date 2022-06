Voldoet een Linux-distributie aan de GPL wanneer alleen naar de broncode wordt gelinkt?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Bij de ontwikkelaars van Arch Linux is discussie ontstaan over het mee moeten leveren van de broncode van de GPL software die daar deel van uitmaakt. Vanwege bandbreedte/opslagbeperkingen wil men dit liever niet, maar de GPL lijkt duidelijk te zijn dat het wel moet. Zijn er juridische opties?

Antwoord: Arch Linux is een Linuxdistributie die zich richt op gevorderde Linuxgebruikers die een snel, stabiel, lichtgewicht en minimalistisch systeem willen hebben. (Aldus Wikipedia.) Een bekende feature van Arch is het Pacman package systeem, waarbij je snel voorgecompileerde applicaties kunt downloaden.

Een punt daarbij is dat je Arch Linux en de applicaties vaak alleen in gecompileerde vorm aantreft. Dat is lastig vanuit de GPL, de meestgebruikte open source licentie, die immers eist dat je de broncode erbij doet.

Het is natuurlijk eenvoudig om zo'n package tot de bron(code) te herleiden als je dat graag wil, en vanwege het gemak en de doelgroep zullen weinigen hier een punt van te maken. Maar dat heeft nog nooit een advocaat weerhouden om op een licentie-overtreding te wijzen.

Veel software in de Linux context is GPL versie 2. Deze licentie (uit 1991) is vrij simpel: je doet de broncode erbij, of een brief waarin je zegt dat jij de broncode op verzoek nastuurt. Dat moet je zien in de context van 1991, namelijk dat broncode online vinden en downloaden lastig en tijdrovend is. Een doosje floppies per post was sneller dan een modem (dit was voordat Al Gore het internet uitgevonden had namelijk). Het achterliggende argument dus: je mag de ontvanger het niet moeilijk maken, het is jouw probleem dat deze de broncode (gratis) kan krijgen.

Een contractuele eis wordt door de rechter altijd gelezen in de context van de huidige situatie. Anno 2022 zal voor de meeste mensen (in de Westerse wereld dan) het downloaden van broncode sneller zijn dan een doosje met een USB-stick laten versturen per post. Zeker voor developers, de doelgroep van de broncode-eis. Het lijkt mij dan ook zeer te verwachten dat een rechter mee zal gaan met het argument dat een URL van de broncode hetzelfde is.

GPL versie 3 vermeldt expliciet dat het mogelijk is de broncode ergens anders vandaan te laten komen (artikel 6 sectie d), zelfs als die ergens anders bij een ander onder beheer is. De eis is alleen dat jij (als verspreider van de gecompileerde code) er voor zorgt dat de broncode beschikbaar blijft op de aangegeven plek.

