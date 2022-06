Britse privacytoezichthouder mag voortaan deel opgelegde boetes zelf houden

De Britse privacytoezichthouder ICO mag voortaan een deel van de privacyboetes die het oplegt zelf houden, om zo de organisatie en werkzaamheden te bekostigen. De ICO wordt gefinancierd door het Britse ministerie van Digitale Zaken, Cultuur, Media en Sport. De boetes die organisaties voor het overtreden van de Britse privacywetgeving kregen opgelegd gingen vervolgens direct naar een centraal overheidsfonds.

De hoeveelheid zaken waarmee de ICO te maken krijgt en de complexiteit daarvan is de afgelopen jaren sterk toegenomen, zo laat de toezichthouder weten. Om de ontwikkelingen bij te kunnen benen en zelfs de grootste multinationals ter verantwoording te roepen moet de ICO naar eigen zeggen over de juiste technische en juridische capaciteit beschikken. Door een deel van de opgelegde boetes zelf te kunnen houden stelt de ICO over voldoende middelen te kunnen beschikken.

"De wereld wordt steeds complexer en het financieren van onze juridische kosten zal ons helpen bij gecompliceerde en lastige zaken", aldus de Britse privacytoezichthouder. Daarnaast zal het extra geld dat op deze manier binnenkomt worden gebruikt om de advies- en supportdiensten van de ICO te bekostigen. Er zit wel een maximum aan het bedrag dat de toezichthouder op deze manier kan ontvangen, namelijk 7,5 miljoen pond per jaar.