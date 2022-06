Zimbra-kwetsbaarheid laat aanvaller inloggegevens e-mailaccounts stelen

Een kwetsbaarheid in mailsoftware Zimbra maakt het voor aanvallers mogelijk om inloggegevens van gebruikers op afstand en zonder enige interactie te stelen. Daarbij is het alleen genoeg voor de aanvaller om het e-mailadres van de gebruiker te kennen en moet het slachtoffer een e-mailclient gebruiken. Zimbra is een collaborative software suite die onder andere mailserversoftware en een webmailclient bevat.

Zimbra maakt ook gebruik van Memcached, een cachingoplossing die data en objecten uit bijvoorbeeld databases cachet om zo websites en webapplicaties sneller te maken. De Memcached-oplossing van Zimbra blijkt newline characters in gebruikersinvoer niet te escapen. Daardoor is het mogelijk voor een aanvaller om malafide Memcached-commando's uit te voeren en de IMAP routing cache te overschrijven, zo meldt securitybedrijf SonarSource dat het probleem ontdekte.

Wanneer een gebruiker de volgende keer inlogt wordt het IMAP-verkeer naar een server van de aanvaller gestuurd, waaronder de inloggegevens. Om de aanval te laten slagen moet het doelwit wel van een e-mailclient gebruikmaken. Zimbra wordt standaard met een webclient geleverd die direct met de backend-server communiceert en niet kwetsbaar is. Zimbra, dat naar eigen zeggen meer dan 200.000 organisaties als klant heeft, heeft updates uitgebracht om het probleem te verhelpen. Organisaties wordt opgeroepen die met spoed te installeren.