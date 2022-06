Citrix-lek laat aanvaller adminwachtwoord resetten en systeem overnemen

Softwarebedrijf Citrix waarschuwt voor een kwetsbaarheid in Application Delivery Management (Citrix ADM) waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller het adminwachtwoord op afstand kan resetten om vervolgens met de standaard inloggegevens van de beheerder in te loggen en zo het systeem over te nemen.

Citrix Application Delivery and Management is een web-gebaseerde oplossing voor het beheer van andere Citrix-oplossingen, zoals Citrix Application Delivery Controller (ADC) en Citrix Gateway. Een beveiligingslek in de software, aangeduid als CVE-2022-27511, maakt het mogelijk voor een aanvaller om het systeem te corrumperen waarbij het adminwachtwoord wordt gereset.

Bij een volgende herstart van het systeem kan een aanvaller vervolgens met het standaard adminwachtwoord via ssh inloggen en zo het systeem overnemen, aldus het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security. Citrix heeft updates uitgebracht en roept organisaties op om die te installeren. In het geval van Citrix ADM 12.1 is de software end-of-life en wordt klanten aangeraden om zo snel mogelijk naar een wel ondersteunde versie te upgraden.