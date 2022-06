Burger kan volgend jaar paspoort en id-kaart online ongeldig laten verklaren

Burgers kunnen volgend jaar online aangeven dat hun paspoort of identiteitskaart is vermist of gestolen en het document ongeldig laten verklaren. Daarnaast zal de overheid burgers gaan waarschuwen om zorgvuldig met hun paspoort en identiteitskaart om te gaan. Dat meldt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Burgers die hun paspoort of identiteitskaart zijn verloren kunnen dit via een zogeheten C2-formulier aangeven. Volgens de RvIG vergroot de vermissing van Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten het risico op misbruik van deze documenten. Om burgers hier bewust van te maken en het belang van een zorgvuldige omgang met reisdocumenten en identiteitskaarten te benadrukken, is het C2-formulier nu aangepast.

Aan het nieuwe formulier is toegevoegd dat een burger die in een periode van vijf jaar ten minste drie Nederlandse reisdocumenten of identiteitskaarten zonder plausibele reden als vermist opgeeft, kan worden opgenomen in het Register Paspoortsignaleringen (RPS). Een opname in dit register heeft gevolgen voor het aanvragen van een nieuw Nederlands reisdocument.

In het Register paspoortsignaleringen zijn namelijk de gegevens opgenomen van personen aan wie geen paspoort verstrekt mag worden en personen van wie het paspoort vervallen verklaard is. Iemand die in het RPS is opgenomen kan tegen die registratie geen bezwaar aantekenen of ertegen in beroep gaan. Bezwaar en beroep zijn pas mogelijk als een aanvraag voor een reisdocument wordt geweigerd door de instantie die het reisdocument uitgeeft.

StopID

Daarnaast wordt in het eerste kwartaal van 2023 een pilot gestart van het programma StopID. Met deze online dienst kunnen burgers straks hun paspoort of identiteitskaart als vermist of gestolen opgeven en hun document ongeldig laten verklaren, wat kans op misbruik moet verkleinen. Het nummer van het vermiste document wordt dan geregistreerd in nationale en internationale registers, zo liet toenmalig minister Opstelten van Veiligheid en Justitie al in 2014 weten.

In hetzelfde jaar maakte toenmalig minister Plasterk van Binnenlandse Zaken duidelijk dat de overheid ook zou kijken naar de mogelijkheden om via één telefoonnummer alle gestolen of vermiste bankpassen, creditcards en identiteitsdocumenten te blokkeren. Dit voor mensen die geen internettoegang hebben. Hoewel er al ruim acht jaar over StopID wordt gesproken staat voor begin volgend jaar een eerste pilot gepland. In maart van dit jaar maakte staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering bekend dat StopID naar verwachting halverwege 2023 voor alle burgers beschikbaar zal zijn.