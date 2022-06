D66 bezorgd over privacy-inbreuken bij wettelijk recht op thuiswerken

D66 maakt zich zorgen over mogelijke privacy-inbreuken als werknemers straks een wettelijk recht krijgen om thuis te werken. Dat blijkt uit een debat over het initiatiefwetsvoorstel "Werken waar je wilt". Het wetsvoorstel wijzigt de Wet flexibel werken en zorgt ervoor dat een werkgever een verzoek van een werknemer om aanpassing van de werkplek alleen nog maar kan afwijzen als er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Het wetsvoorstel, dat van GroenLinks en D66 afkomstig is, moet werknemers meer vrijheid geven om te kiezen tussen werk op kantoor of thuis. Hoewel het voorstel mede uit de koker van D66 komt, zijn er binnen de partij ook zorgen over de gevolgen voor de privacy van werknemers. "Hoe kunnen we voorkomen dat werkgevers te veel inbreuk gaan maken op de privacy van werknemers met bijvoorbeeld toezichtsoftware", vroeg D66-Kamerlid Van Beukering-Huijbregts aan minister Van Gennip van Sociale Zaken.

Sinds werknemers vanwege de coronamaatregelen thuiswerken wordt er vaker door werkgevers gebruikgemaakt van monitoringsoftware om het personeel in de gaten te houden, zo bleek uit een enquête onder ruim duizend Nederlandse werknemers en tweehonderd managers uit het mkb die eind 2020 werd uitgevoerd.

Van de deelnemers aan de enquête gaf bijna veertig procent aan dat ze door hun werkgever worden gemonitord. Voor 22 procent is dat tijdens het thuiswerken door de coronacrisis begonnen. Via de software kan worden bijgehouden wanneer werknemers in- en uitloggen, maar is ook het registreren van toetsaanslagen, locatie en bezochte websites mogelijk.

Recht op onbereikbaarheid

Vanuit GroenLinks en de PvdA werd ook gewezen naar het "recht op onbereikbaarheid". Volgens GroenLinks-Kamerlid Kröger maakt thuiswerken het lastiger om grenzen te bewaken. "Wat de Partij van de Arbeid betreft moet er een wettelijk recht op onbereikbaarheid komen. Dat betekent dat de werkgever en werknemers met elkaar in overleg dienen te gaan om afspraken te maken over die bereikbaarheid buiten werktijd", stelde PvdA-Kamerlid Kathmann. Ze voegde toe dat het recht op onbereikbaarheid een logisch gevolg is van de wet Werken waar je wilt.

Verder vroeg de SP zich af of een werknemer altijd het verzoek van de werkgever om thuis te werken kan weigeren. "Het gaat hier dus heel nadrukkelijk om de situatie dat de werkgever de werknemer verzoekt om te thuis te gaan werken. Mag de werknemer dat altijd weigeren?", wilde SP-Kamerlid Van Kent weten. Het debat over het initiatiefwetsvoorstel zal op een later moment worden voortgezet.