EFF wil dat Apple alternatieve appstores voor iPhones en iPads toestaat

Apple moet toestaan dat gebruikers apps buiten de App Store op hun iPhones en iPads kunnen installeren, bijvoorbeeld via alternatieve appstores. Dat vindt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa wordt gesproken over de macht die het techbedrijf heeft. Op dit moment bepaalt Apple welke apps gebruikers kunnen installeren en maakt het lastig voor gebruikers om van platform te veranderen, aldus de EFF.

"Het probleem met iOS is niet dat Apple eigenaar van de App Store is. Het is dat Apple voorkomt dat anderen concurrerende appstores aanbieden. Als je het oké vindt dat Apple bepaalt welke apps je kunt gebruiken is dat prima! Maar het is een systeem dat slechts werkt en ernstig faalt. Hoe zeer je Apples oordeel nu vertrouwt, is er geen garantie dat je er morgen hetzelfde over denkt", zegt Cory Doctorow, auteur, activist, journalist en speciaal adviseur van de EFF.

Zo staat Apple op iOS alleen de eigen WebKit-engine toe waar alle browsers op het platform gebruik van moeten maken. Dit zorgt ervoor dat app-ontwikkelaars niet één enkele browser-gebaseerde app kunnen maken die op alle tablets en telefoons werkt, maar moeten ze verschillende apps voor elk mobiel platform ontwikkelen. Dit zorgt er ook voor dat app-gebruikers niet van het ene naar het andere platform kunnen overstappen en al hun apps door alleen het intikken van een url in een zelfgekozen browser kunnen benaderen.

Apple kwam vorig jaar positief in het nieuws met het toevoegen van App Tracking Transparency aan iOS, waarmee gebruikers tracking binnen apps aan banden kunnen leggen. "Het is mooi wanneer Apple ervoor kiest om je privacy te beschermen, je zou ook niets minder moeten eisen. Maar als Apple ervoor kiest om je privacy niet te beschermen, zou je het recht moeten hebben om de beslissing van het bedrijf terzijde te schuiven. Facebook bespioneerde iOS-gebruikers tenslotte meer dan een decennium voordat App Tracking Transparency er kwam", gaat Doctorow verder.

Apple stelt dat het iOS niet voor alternatieve appstores wil openstellen omdat gebruikers dan zouden worden blootgesteld aan malafide apps. Ook lijkt het bedrijf te suggereren dat de privacyopties die het biedt niet te verbeteren zijn. "Dat is categorisch fout", aldus Doctorow. "Er is veel ruimte voor verbetering, zeker bij een massaproduct dat niet aan alle specifieke individuele behoeftes van miljarden gebruikers tegemoet kan komen."

Volgens de EFF-adviseur zouden de rechten van gebruikers niet moeten worden beslist in directiekamers. In plaats daarvan verdient het publiek een juridisch handhaafbaar recht op privacy dat zowel voor grote techbedrijven als kleine ondernemingen met alternatieve appstores geldt.