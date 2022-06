Microsoft lanceert Defender for Individuals voor monitoren meerdere apparaten

Microsoft heeft een nieuwe beveiligingsapplicatie gelanceerd die eindgebruikers moet helpen bij het monitoren van meerdere apparaten in hun huishouden, zoals laptops en smartphones. Defender for individuals geeft de beveiligingsstatus van verschillende systemen via één dashboard weer en biedt bescherming tegen phishing en malware. Daarbij worden zowel Android, iOS, macOS als Windows ondersteund.

Zo kunnen gebruikers onder andere de status van de gebruikte antivirussoftware op de verschillende apparaten bekijken. Verder kunnen gebruikers beveiligingstips en waarschuwingen via de oplossing ontvangen. Microsoft stelt dat Defender for Individuals met meer features zal worden uitgebreid, waaronder bescherming tegen identiteitsdiefstal en een "secure online connection". De nieuwe beveiligingssoftware, die van dezelfde technologie als Microsofts zakelijke beveiligingssoftware gebruikmaakt, is beschikbaar voor abonnees van Microsoft 365 Personal en Family.