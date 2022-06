Britse minister geeft groen licht voor uitlevering van Julian Assange aan VS

De Britse minister van Binnenlandse zaken Priti Patel heeft groen licht gegeven voor de uitlevering van WikiLeaks-oprichter Jullian Assange aan de Verenigde Staten. In april oordeelde een Britse rechter al dat Assange mag worden uitgeleverd. Assange kan nog in beroep tegen de uitspraak en zal dit ook doen, zo meldt WikiLeaks op Twitter. Volgens de klokkenluiderswebsite is de beslissing van Patel een donkere dag voor de persvrijheid en Britse democratie.

De VS verdenkt Assange van het plegen van computervredebreuk. Ook stellen de Amerikaanse autoriteiten dat hij samen met klokkenluider Chelsea Manning medeplichtig is aan het onrechtmatig verkrijgen en verspreiden van vertrouwelijke defensiedocumenten. Assange zou Manning ook hebben geholpen bij het verkrijgen van informatie waarvan hij wist dat die ten nadele van de VS gebruikt zou worden of in voordeel van een buitenlandse natie was. Tevens wordt hij beschuldigd van samenzweren met hackersgroep LulzSec.

WikiLeaks laat weten dat de uitspraak niet het einde van het gevecht is, maar het begin van een nieuwe juridische strijd. De klokkenluiderswebsite claimt dat het altijd om een politieke zaak ging omdat Assange oorlogsmisdrijven van de Verenigde Staten openbaar maakte. Uit wraak zouden de Amerikaanse autoriteiten hem nu levenslang achter de tralies willen krijgen, zo stelt WikiLeaks in een verklaring die hieronder is weergegeven. De advocaten van Assange hebben veertien dagen de tijd om beroep aan te tekenen.