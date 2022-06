Microsoft ontkracht berichtgeving over einde van Patch Tuesday

Volgende maand zal er gewoon weer een Patch Tuesday plaatsvinden, zo laat Microsoft weten. De afgelopen dagen kwamen verschillende websites met het bericht dat de patchdinsdag van juni de allerlaatste van het techbedrijf zou zijn. Microsoft brengt al jaren elke tweede dinsdag van de maand beveiligingsupdates uit.

Afgelopen april kondigde het techbedrijf "Windows Autopatch" aan, een gratis dienst bedoeld voor ondernemingen die met Windows 10/11 Enterprise E3 werken en updates voor Windows, Office, Teams en andere 365-apps automatisch zal installeren. Grote organisaties zullen in veel gevallen updates eerst testen voordat ze die onder hun gebruikers uitrollen. Met Windows Autopatch wordt dit proces voor Office- en Windows-updates geautomatiseerd.

Het systeem zal updates eerst onder een klein aantal computers binnen de organisatie uitrollen en hiervan het effect bekijken. Wanneer er geen problemen zijn wordt de update onder een groter aantal computers verspreid, totdat alle machines up-to-date zijn. Autopatch zal updates voor kritieke kwetsbaarheden meteen installeren. Dit moet van de tweede dinsdag van elke maand "weer een gewone dinsdag" maken, liet Microsoft bij de aankondiging weten. Onlangs lanceerde Microsoft een publieke bètaversie van Autopatch.

De komst van Autopatch betekent niet het einde van Patch Tuesday. Organisaties kunnen ervoor kiezen om hun systemen via tools zoals Microsoft Endpoint Manager, Windows Update for Business en Windows Server Update Services (WSUS) up-to-date te houden, zo stelde Microsoft eind april al in een FAQ over Autopatch. Naar aanleiding van recente berichtgeving herhaalt Microsoft tegenover SecurityWeek dat Patch Tuesday gewoon blijft bestaan.