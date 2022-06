Groot botnet van miljoenen apparaten met hulp van Nederland ontmanteld

Een omvangrijk proxybotnet dat uit miljoenen gecompromitteerde apparaten bestond is mede met hulp van de Nederlandse autoriteiten ontmanteld. Dat laat het Amerikaanse ministerie van Justitie weten. Het Rsocks-botnet richtte zich in eerste instantie op Internet of Things (IoT)-apparaten, maar nam later ook andere soorten devices op de korrel, van Androidtoestellen tot traditionele computers. Hiervoor werden onder andere bruteforce-aanvallen gebruikt.

Eenmaal besmet werden de machines onderdeel van het Rsocks-proxybotnet en vervolgens op internet te koop aangeboden. Criminelen konden tegen betaling de besmette machines als proxy gebruiken en hun verkeer via deze apparaten laten lopen. Voor het gebruik van tweeduizend Rsocks-proxy's per dag moest dertig dollar worden betaald, terwijl toegang tot negentigduizend proxy's tweehonderd doller per dag kostte.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten werden de besmette machines door criminelen gebruikt voor het uitvoeren van credential stuffing-aanvallen, het inloggen op gecompromitteerde socialmedia-accounts en het versturen van phishingmails. Door het gebruik van de proxy's bleef het echte ip-adres van de crimineel verborgen. Zowel eindgebruikers als grote organisaties werden slachtoffer van het botnet.

De website waarop de proxy's te koop werden aangeboden is nu offline gehaald. Bij het ontmantelen van de infrastructuur van het botnet waren naast de Nederlandse autoriteiten ook opsporingsdiensten uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten betrokken.