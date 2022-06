VS pleit voor internationale grenzeloze aanpak van ransomware

Bij de aanpak van ransomware mogen er geen landsgrenzen meer zijn. In plaats daarvan moeten landen en bedrijfsleven over hun grenzen heen samenwerken, net als de verantwoordelijke cybercriminelen doen, zo stelt de Amerikaanse overheid. Vorige week vond er een workshop in Den Haag plaats waar procureurs-generaal, opsporingsinstanties en experts van bedrijfsleven en ngo's uit 27 landen afkomstig waren.

Volgens assistant attorney general Kenneth Polite van het Amerikaanse ministerie van Justitie maken ransomwaregroepen bij hun operaties gebruik van de infrastructuur die zich in verschillende landen bevindt. Een mailserver in het ene land wordt gebruikt voor communicatie met slachtoffers, terwijl een server in het andere land voor de opslag van gestolen data wordt gebruikt. Vervolgens gebruiken de criminelen een cryptobeurs in weer een ander land voor het verzilveren van het losgeld dat slachtoffer betalen.

Polite stelde in zijn toespraak dat criminelen geen rekening met landsgrenzen houden en autoriteiten op een zelfde manier moeten reageren, namelijk door geen grenzen te erkennen. "Er moeten geen grenzen tussen de private en publieke sector zijn", aldus Polite. "In de strijd tegen ransomware moeten er geen grenzen zijn. Geen grenzen tussen opsporingsdiensten en aanklagers", herhaalde hij vervolgens. Tijdens de workshop werden dan ook best practices gedeeld en gekeken hoe er beter bij de bestrijding van ransomware kan worden samengewerkt.

Deze samenwerking is essentieel, stelde Polite. "Cybercriminelen opereren vanuit landen die zij als veilig beschouwen en buiten het bereik van uitleveringsverdragen zijn. Ze vertrouwen op de scheiding die grenzen hen bieden. Maar onze internationale coördinatie erkent geen grenzen in de strijd tegen misdaad en geeft ze geen schuilplaatsen." Afsluitend riep Polite deelnemende landen en organisaties op nauw samen te blijven werken en informatie en expertise te delen.