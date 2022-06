Hoge Raad staat gebruik van data cryptotelefoons toe als bewijs in strafzaak

Berichten die zijn uitgewisseld via cryptotelefoons van het Nederlandse bedrijf Ennetcom mogen als bewijs in een strafzaak worden gebruikt, zo heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. De servers die Ennetcom voor de versleutelde berichtendienst gebruikte stonden in Canada.

De Canadese autoriteiten maakten kopieën van de Ennetcom-servers en deelden die met de Nederlandse autoriteiten. Het ging om terabytes aan informatie, waaronder miljoenen versleutelde berichten. Het Team High Tech Crime van de politie wist deze berichten te ontsleutelen, wat miljoenen berichten opleverde die tot wel 2011 teruggingen.

In de betreffende strafzaak waarover de Hoge Raad nu heeft geoordeeld stond een verdachte terecht voor de moord van een man die in 2016 in IJsselstein werd doodgeschoten. Kort na zijn aanhouding werden cryptotelefoons aangetroffen. Het gerechtshof gebruikte de uit Canada afkomstig zijnde Ennetcomdata voor het bewijs en legde aan de verdachte en een medeverdachte gevangenisstraffen van 22 jaar op. Tegen deze uitspraak van het gerechtshof stelde de verdachte beroep in cassatie in bij de Hoge Raad. De medeverdachte deed dat niet.

In cassatie stond de rechtmatigheid van het uit Canada verkrijgen en het voor het bewijs gebruiken van de Ennetcom-data centraal. Daarnaast ging het over de afwijzing van het verzoek van de verdediging om inzage in alle Ennetcom-data te krijgen. De Hoge Raad oordeelt dat de manier waarop de data is verkregen niet onjuist of onbegrijpelijk is en dat de gang van zaken niet in strijd is met het Wetboek van Strafvordering of met het Nederlandse wettelijke systeem.

Ook stelt de Hoge Raad dat de verdediging geen inzage hoeft te krijgen in alle Ennetcom-data. Met machtiging van de rechter-commissaris zijn door het Openbaar Ministerie de Ennetcom-data die op de strafzaak betrekking hebben aan het dossier toegevoegd. Het verzoek van de verdediging had betrekking op datasets die zijn gegenereerd voor onderzoek in andere strafzaken. Volgens de Hoge Raad is het niet verlenen van inzage van alle Ennetcom-data aan de verdediging niet onrechtmatig en stelt dat de eerdere beslissing van het hof terecht is. Met het oordeel van de Hoge Raad is de veroordeling van de verdachte en de opgelegde gevangenisstraf definitief.