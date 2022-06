Nederlanders doen vaker online aankopen via smartphone dan laptop

Nederlanders hebben in het eerste kwartaal van dit jaar vaker online aankopen via hun smartphone gedaan dan via hun laptop, zo blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor. De desktop staat op een derde plek. In 2021 was de laptop nog het populairste apparaat voor internetaankopen. Wel wordt er via de laptop meer uitgegeven. Het apparaat was namelijk verantwoordelijk voor veertig procent van de online bestedingen, tegenover 22 procent voor de smartphone.

Verder laat het onderzoek zien dat zeventig procent van de online aankopen met iDeal wordt afgerekend, goed voor 47 procent van de online bestedingen. De sterkste groei in de online bestedingen is weggelegd voor Apple Pay. Het gebruik van iDeal als betaalwijze voor online cross-border aankopen is dit kwartaal licht gedaald ten gunste van de creditcard. Dit komt volgens Thuiswinkel.org doordat dit kwartaal veel aan internationaal reizen wordt besteed en mensen dit vaak met de creditcard betalen.

Verder blijkt dat het aantal online gekochte producten met achttien procent is afgenomen. Nederlanders gaan weer vaker naar fysieke winkels, wat komt door het einde van de lockdown. "Vanaf 10 januari ging Nederland stap voor stap open. De enorme coronapieken in het online bestellen zijn hierdoor voorbij", zegt Marlene ten Ham, algemeen directeur Thuiswinkel.org.