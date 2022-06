VVD wil CoronaMelder-app deze zomer al weer kunnen inzetten

De VVD wil dat de CoronaMelder-app deze zomer weer kan worden ingezet. De partij heeft daarvoor een motie ingediend. De inzet van CoronaMelder werd afgelopen april stopgezet. Via de app kunnen gebruikers aangeven dat ze besmet zijn met het coronavirus en ontvangen een waarschuwing als ze in de buurt van besmette gebruikers zijn geweest. Ook is het mogelijk een testafspraak te maken. Via de Europese gateway kan CoronaMelder met andere Europese corona-apps samenwerken.

Begin deze maand liet minister Kuipers van Volksgezondheid weten dat hij de tijdelijke wetgeving die de inzet van de CoronaMelder mogelijk maakt opnieuw wil verlengen, nu tot 10 oktober 2022. Twee weken geleden meldde de minister dat mocht het nodig zijn, de inzet van CoronaMelder kan worden heroverwogen. "Zoals toegezegd aan uw Kamer zal ik de toekomstige inzet van CoronaMelder, in combinatie met zelftesten, nader verkennen", aldus de bewindsman, die de Tweede Kamer voor het zomerreces over dit advies hoopt te informeren.

VVD-Kamerlid Van den Hil wil nu via een motie realiseren dat de CoronaMelder-app deze zomer weer in gebruik wordt genomen. "Overwegende dat digitale ondersteuningsmiddelen een belangrijke aanvulling zijn op de communicatie en publiekscampagnes om de samenleving te betrekken en regie te geven bij de bestrijding van het coronavirus; verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat nog gedurende de zomer van 2022 digitale ondersteuningsmiddelen beschikbaar zijn en gebruikt worden." De motie, waarover de Tweede Kamer nog moet stemmen, wordt ondersteund door D66.