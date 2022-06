ACM: zero-ratingdiensten die onderscheid maken in dataverkeer niet toegestaan

Zero-ratingdiensten waarbij internetproviders dataverkeer van bepaalde content of applicaties niet in rekening brengen zijn niet toegestaan als daarbij onderscheid gemaakt wordt op basis van type of categorieën dataverkeer, zo meldt de Autoriteit Consument & Markt vandaag.

Het Europese Hof van Justitie concludeerde in een drietal gelijkstrekkende arresten vorig jaar dat zero-rating op grond van de Open Internet Verordening niet is toegestaan. Bij zero-rating mogen klanten bepaalde categorieën content of applicaties, zoals muziek of video onbeperkt gebruiken, zonder kosten of datalimiet. Vodafone en Telekom Deutschland boden abonnementen met een zero-ratingoptie aan, maar dat is volgens het Hof in strijd met netneutraliteit. De zero-ratingoptie maakt volgens het Hof onderscheid in internetverkeer op basis van commerciële overwegingen. Internetproviders zijn onder het netneutraliteitsprincipe verplicht om al het internetverkeer gelijk en non-discriminatoir te behandelen.

Naar aanleiding van de arresten heeft BEREC, het Europese netwerk van toezichthouders op elektronische communicatie, de Europese richtsnoeren voor de Open Internet Verordening aangepast. De aangepaste Verordening, die onlangs openbaar is gemaakt, laat geen ruimte aan zero-ratingdiensten die op welke manier dan ook onderscheid maken al naar gelang de inhoud van het verkeer. De BEREC Guidelines zijn bedoeld om de nationale toezichthouders richtlijnen te geven bij het handhaven van de Verordening.