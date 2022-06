Ziggo biedt alle klanten inmiddels volledig vrije modemkeuze

Alle klanten van Ziggo hebben inmiddels de mogelijkheid om hun eigen modem te kiezen. Eerder deze maand besloot de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om Ziggo en VodafoneZiggo op de vingers te tikken voor het niet overal aanbieden van een vrije modemkeuze. Iets dat sinds 28 januari van dit jaar verplicht is.

"Vrijwel alle internetaanbieders voldoen inmiddels aan de regels voor vrije modemkeuze", liet ACM-bestuurslid Manon Leijten destijds weten. "We hebben alleen geconstateerd dat het voor sommige klanten van Ziggo nog steeds niet mogelijk is om een modem of router van eigen keus aan te sluiten." De toezichthouder besloot Ziggo een last onder dwangsom op te leggen om uiterlijk 1 juli aan de regels te voldoen, anders zou een dwangsom van 12.500 euro per dag volgen met een maximum van 500.000 euro.

Inmiddels kunnen alle klanten van Ziggo een eigen modem of router aansluiten, zo heeft Ziggo aan de ACM laten weten. De ACM gaat er vooralsnog vanuit dat de opgelegde last onder dwangsom niet ingevorderd hoeft te worden, maar blijft de komende tijd monitoren of er meldingen en klachten van eindgebruikers zijn.