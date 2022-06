"Kabinetsplan voor rekeningrijden stuit op privacybezwaren"

Het kabinet werkt aan een plan om rekeningrijden in 2030 in te voeren, maar dit stuit op praktische en privacybezwaren, zo laat De Telegraaf vandaag weten. De krant meldt op basis van bronnen dat er wordt gewerkt aan een systeem dat automobilisten voor elke afgelegde kilometer laat betalen. Daarbij zouden zowel alle gereden kilometers in Nederland als in het buitenland in rekening kunnen worden gebracht.

Hoe de overheid gaat bijhouden hoeveel kilometers iemand heeft gereden is nog de vraag. Daarvoor liggen volgens De Telegraaf verschillende opties op tafel. Zo zou de RDW bij de apk-keuring de nieuwe kilometerafstand kunnen registeren, maar loopt dit tegen praktische bezwaren aan. Een andere optie is het gebruik van een real-time registratie via kastjes in de auto of de mobiele telefoon, maar dit stuit op privacybezwaren.

Het gebruik van camera's langs de weg om gereden kilometers bij te houden is ook geen ideale oplossing, mede omdat niet langs alle wegen in Nederland camera's staan. Naar verluidt zou het kabinet de eerste plannen voor rekeningrijden morgen uit de doeken doen.