DuckDuckGo wil wereldwijd keuzescherm voor browsers en zoekmachines

Smartphonegebruikers wereldwijd zouden een eerlijk keuzescherm te zien moeten krijgen voor het kiezen van hun zoekmachine en browser, zo vinden zoekmachines DuckDuckGo, Ecosia en Qwant. Vorig jaar besloot Google onder druk van de Europese Commissie verschillende aanpassingen aan het keuzescherm door te voeren waarmee Europese Androidgebruikers hun zoekmachine kunnen instellen.

De EU legde Google in 2018 een miljardenboete op wegens oneerlijke concurrentie en misbruik van de marktmacht met Android. Daarop kwam Google met een keuzescherm voor de zoekmachine. Via dit keuzemenu, dat alleen bij de initiële setup van het toestel verschijnt, kan de zoekmachine voor het homescherm en Google Chrome worden ingesteld.

In eerste instanties moeten zoekmachines bieden om in het keuzescherm te worden opgenomen. Na "feedback" van de Europese Commissie besloot Google verschillende aanpassingen aan het keuzescherm voor Europese Androidgebruikers door te voeren. Deelname voor zoekmachines is nu gratis en worden er op het scherm meer zoekmachines weergegeven.

De drie zoekmachines hebben nu in een open brief tien principes genoemd die de gebruikerservaring bij het kiezen van een zoekmachine en browser moet verbeteren. Zo zou het keuzescherm altijd gratis en eenvoudig te vinden moeten zijn. Verder zou het keuzescherm ook periodiek aan gebruikers moeten worden getoond. Tevens zou een browser of zoekmachine van de "gatekeeper", zoals Google, geen "systeemstatus" mogen krijgen waardoor die niet van het systeem is te verwijderen.

"Gatekeeperbedrijven zouden eerlijke keuzeschermen en effectieve manieren voor het wisselen wereldwijd moeten uitrollen", aldus de drie zoekmachines, die stellen dat de keuzes van gebruikers moeten worden gerespecteerd, en niet dat die keuzes voor hen standaard worden bepaald.