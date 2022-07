Antivirus laat bij deïnstallatie extensies, registersleutels en bestanden achter

Bij het verwijderen van antivirussoftware blijven er allerlei registersleutels, bestanden en extensies achter, wat voor problemen bij de installatie van een nieuwe virusscanner kan zorgen, zo stelt het Oostenrijkse testlab AV-Comparatives. De organisatie roept antivirusleveranciers dan ook op om de functionaliteit van hun uninstallers uit te breiden.

AV-Comparatives voerde onderzoek uit naar de sporen die virusscanners na te zijn verwijderd achterlaten. Net als bij andere software komt het nog altijd voor dat er bestanden of andere verwijzingen na de deinstallatie zijn te vinden. "In het geval van antivirusprogramma's, die diep genesteld zijn in Windows, kan een onvolledige installatie met name problematisch zijn en ervoor zorgen dat nieuwe antivirus niet is te installeren als de installer sporen van het vorige product aantreft", aldus AV-Comparatives.

Daarnaast blijkt dat veel antivirussoftware ook aanvullende software installeert, zoals bijvoorbeeld een wachtwoordmanager, vpn of browserextensie. In het geval van Bitdefender, NortonLifeLock en Vipre bleven er na de deinstallatie honderden megabytes aan bestanden achter. Verder laten de uninstallers van Avira, G Data, K7, Kaspersky, Malwarebytes, McAfee, NortonLifeLock en Trend Micro de eerder geïnstalleerde browserextensie op het systeem staan. Ook laten de virusscanners honderden registersleutels achter.

Naast het uitbreiden van de functionaliteit van de uninstaller stelt AV-Comparatives dat antivirusbedrijven ook meer hulp zouden moeten geven bij het verwijderen van de software. Vier van de zestien antivirusleveranciers geeft geen enkele uitleg over hun uninstaller.