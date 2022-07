Politie vindt via Zoek mijn-app verdachten achter gestolen iPhones en AirPods

De politie heeft de afgelopen weken meerdere personen die worden verdacht van het stelen van iPhones en AirPods dankzij Apples Zoek mijn-app weten aan te houden. Eigenaren van een smartphone en andere apparaten worden dan ook geadviseerd om dergelijke vindsoftware te installeren.

Vandaag meldt de politie dat dit weekend uit een woning in Leiden onder andere AirPods werden gestolen. "Bij haar aangifte vertelde het slachtoffer dat zij de locatie van de AirPods via de functie ‘Zoek mijn’ in beeld kon brengen", aldus de politie. Agenten konden zo een 20-jarige verdachte aanhouden die de AirPods bij zich droeg, alsmede een doorgeladen vuurwapen.

Vorige week maandag werden zeven personen in Boskoop aangehouden op verdenking van diefstal en heling van tientallen telefoons die bij een Rotterdams festival zouden zijn gestolen. Ook hier wisten verdachten via de Zoek mijn-app hun gestolen toestel te lokaliseren. Begin juli leidde de Zoek mijn-app politie in Brede naar twee verdachten die van het stelen van zeven telefoons worden verdacht.

Volgens de politie is het handig dat smartphonegebruikers dergelijke software installeren. "Zorg voor een app op de telefoon die de locatie door kan geven bij diefstal of verlies (Find my iPhone / Find my device) zodat de politie op zoek kan naar de daders", aldus advies over het voorkomen van zakkenrollerij.