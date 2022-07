Europees Parlement stemt in met nieuwe regels voor digitale diensten en platforms

Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de Digital Markets Act (DMA) en Digital Services Act (DSA), die moeten zorgen voor een betere positie van internetgebruikers, zoals het verwijderen van vooraf geïnstalleerde apps en gebruik van third-party applicaties en appstores, regels voor de grootste online platforms en meer verantwoordelijkheden voor aanbieders van digitale diensten richting hun gebruikers.

De DMA zorgt voor toezicht en maatregelen voor de tien tot vijftien grootste online platforms met een zogenoemde poortwachterspositie. De regels zouden voor een eerlijker speelveld op de digitale markt moeten zorgen en kaders aan deze bedrijven stellen, ook die van buiten de EU. Dat zou moeten gaan plaatsvinden door middel van strenger toezicht en vooraf ingrijpen.

Ook moeten deze online platforms zich ook aan diverse verboden en verplichtingen houden. Het gaat onder andere om een verbod op het bevoordelen van eigen diensten, de mogelijkheid om data van een platform naar een ander platform mee te nemen en de mogelijkheid vooraf geïnstalleerde apps te verwijderen, alsmede de mogelijkheid om third-party applicaties en appstores te gebruiken. Verder komt er een meldingsplicht om fusies en overnames te kunnen beoordelen.

"Illegale online content"

De DSA moet er onder andere voorzorgen dat digitale diensten hun verantwoordelijkheden qua activiteiten en informatie richting gebruikers verduidelijken. Verder wil de Europese Commissie door middel van de DSA de verspreiding van "illegale online content" bestrijden. "Wat illegaal offline is, zou illegaal online moeten zijn", aldus het Europees Parlement over de Digital Services Act. Het Europees Parlement claimt dat bij de bestrijding van dergelijke content fundamentele rechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting en databescherming, worden gerespecteerd.

"De DMA en DSA brengen digitale mogelijkheden voor iedereen dichterbij. We blijven innovatie stimuleren, zijn straks minder afhankelijk van grote platforms door meer markttoegang en gaan illegale inhoud, cybercriminaliteit en het misleiden van consumenten en ondernemers tegen", zegt minister Adriaansens van Economische Zaken. De DMA gaat volgend jaar in, de DSA volgt in 2024.