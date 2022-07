Onderzoekers vinden grootschalige tracking op overheidswebsites G20-landen

Volgens de onderzoekers laten de resultaten zien hoe lastig het is om in de praktijk aan privacywetgeving te voldoen.

"Ten eerste breekt het het vertrouwen tussen burgers en autoriteiten.

Wat is er lastig aan? Als je nou gewoon die trackers eens niet gebruikt? Of is dat wat het lastig maakt?Alsof daar na de toeslagen affaire, de miljarden voor Griekenland, de opeenstapeling van miskleunen tijdens 'corona', 'rekening rijden', linkse luchtfietserij mbt. het milieu, het continu lak hebben aan belangen van de burgers en talloze andere voorbeelden nog iets aan te breken is. Je kunt eerder zeggen: voldoet aan de verwachting. Helaas.