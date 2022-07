EFF: nieuwe EU-wet geeft overheden teveel macht om content te verwijderen

De Digital Services Act (DSA) waar het Europees Parlement gisteren mee akkoord ging geeft overheidsinstanties teveel macht om potentieel illegale online content te laten verwijderen en informatie over anonieme sprekers te achterhalen, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF.

Met de DSA wil Brussel de verspreiding van "illegale online content" bestrijden. "Wat illegaal offline is, zou illegaal online moeten zijn", aldus het Europees Parlement over de Digital Services Act. Onder de wet worden online platforms verplicht om "illegale content" snel te verwijderen. Daarbij zouden fundamentele rechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting en databescherming, worden gerespecteerd, aldus het Europees Parlement.

De EFF maakt zich echter zorgen. "Het geeft teveel macht aan overheidsinstanties om potentieel illegale content aan te wijzen en te verwijderen en data over anonieme sprekers te achterhalen", aldus de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Die voegt toe dat de DSA online platforms verplicht om systemische risico's te beoordelen en verhelpen, maar er veel onduidelijk is over hoe dit in de praktijk uitpakt. "Veel zal afhangen van hoe socialmediaplatformen hun verplichtingen onder de DSA interpreteren en hoe de EU-autoriteiten de regelgeving handhaven."

Volgens Christoph Schmon van de EFF kan het handhavingsmodel van de DSA en de onduidelijke rol van overheidsinstanties voor echte problemen zorgen. "Respect voor fundamentele rechten en samenwerking met maatschappelijke organisaties en onderzoekers zullen cruciaal zijn om ervoor te zorgen dat de DSA een voorbeeld voor wetgeving buiten de EU wordt." Ook waarschuwt de EFF dat de andere wetgeving waar het Europarlement gisteren mee akkoord ging, de Digital Markets Act (DMA), niet mag worden gebruikt om encryptie van chatdiensten te verzwakken.