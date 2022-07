VVD wil opheldering over trackingcookies op Nederlandse overheidswebsites

De VVD wil opheldering van staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering over de aanwezigheid van trackingcookies op Nederlandse overheidssites. Aanleiding is onderzoek van de TU Delft dat websites van provincies en gemeenten de AVG met voeten treden. Het gaat dan om trackingcookies die zonder toestemming van bezoekers worden geplaatst. Trouw berichtte over het onderzoek, maar noemde geen cijfers of namen van de betreffende overheden.

VVD-Kamerlid Rajkowski wil nu van Van Huffelen weten of de berichtgeving klopt en zo ja, waarom er van third-party cookies gebruik wordt gemaakt. De staatssecretaris moet ook duidelijk maken waar third-party cookies op overheidssites aan moeten voldoen. "Bent u het ermee eens dat cookies van derden niet wenselijk zijn op overheids- en op aan overheid gelieerde websites? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen om deze cookies te weren van overheids- en aan overheid gelieerde websites?", vraagt Rajkowski verder.

Afsluitend wil ze van de staatssecretaris weten in hoeverre het mogelijk is, zoals de onderzoekers voorstellen, om de content die overheden op hun websites nodig hebben niet te halen van commerciële sites en media, maar van eigen publieke servers. Van Huffelen heeft drie weken om met een reactie te komen.