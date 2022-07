Londense politie test algoritmes tijdens inzet van live gezichtsherkenning

De politie van Londen heeft gisteren tijdens de inzet van live gezichtsherkenning in Westminster de eigen algoritmes getest. Tevens werden drie personen aangehouden. Burgerrechtenbeweging Big Brother Watch spreekt van Orwelliaanse toestanden en deelde pamfletten uit om het publiek over de live gezichtsherkenning te waarschuwen.

De Metropolitan Police deelde ook pamfletten uit om de technologie uit te leggen. Volgens de Londense politie was de inzet van de technologie in het gebied duidelijk aangegeven. Vier jaar geleden was Westminster één van de gebieden waar live gezichtsherkenning voor het eerst werd getest. Big Brother Watch stelt dat de technologie gevaarlijk en zeer onnauwkeurig is.

In samenwerking met het National Physical Laboratory besloot de Metropolitan Police de algoritmes achter de live gezichtsherkenning gisteren te testen, om zo meer inzicht te krijgen in de nauwkeurigheid en vooringenomenheid bij het gebruik in een echte omgeving. "We hebben een juridische verantwoordelijkheid om de prestaties van live gezichtsherkenningstechnologie te begrijpen", aldus de Londense politie op Twitter.

Tijdens de dag werden in totaal drie personen aangehouden. Het gaat om twee personen die worden verdacht van het handelen in drugs en één persoon die een hulpverlener zou hebben aangevallen. De Londense politie spreekt van een "fantastisch resultaat" en stelt dat de "innovatieve technologie" helpt bij het vinden van personen die een serieus risico voor de gemeenschap vormen om zo de bevolking van Londen te beschermen.