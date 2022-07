D66 wil opheldering over vervallen van tijdelijke wet voor digitaal vergaderen

Tot 1 juli van dit jaar konden gemeenten, provincies en waterschappen digitaal vergaderen, maar de wet die dat mogelijk maakte is komen te vervallen. Aanleiding voor D66 om minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken om opheldering te vragen. Voor de coronapandemie was digitale besluitvorming juridisch niet mogelijk.

Om ervoor te zorgen dat het openbaar bestuur zolang openbare fysieke vergaderingen niet mogelijk waren toch kon blijven functioneren werd de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming in het leven geroepen. Voorwaarde was wel dat de openbaarheid van vergaderingen behouden bleef via een openbare videoverbinding. De Tijdelijke wet werd op 1 juli afgeschaft.

Vanwege de oplopende coronacijfers riep de Vereniging van Griffiers de minister vorige week op om de Tijdelijke wet weer in werking te laten gaan. Het kabinet heeft onlangs een wetsvoorstel gepresenteerd dat het voor decentrale overheden, zoals gemeenten en provinciën, permanent mogelijk maakt om digitaal te vergaderen. Als het wetsvoorstel in werking treedt is er voortaan de mogelijkheid om te kiezen tussen een fysieke en een digitale vergadering.

D66-Kamerlid Dekker-Abdulaziz wil nu van minister Bruins Slot weten waarom de tijdelijke wet is komen te vervallen terwijl corona nog bestaat en het aantal besmettingen toeneemt. Ook moet de minister duidelijk maken of er door het vervallen van de tijdelijke wet problemen zijn ontstaan bij de besluitvormingsprocedure van lokale besturen.

"Indien de coronacijfers weer stijgen, welke juridische mogelijkheden hebben lokale overheden tot hun beschikking om aanstaande herfst en winter digitaal besluiten te nemen?", vraagt het Kamerlid verder, die ook wil weten wanneer het wetsvoorstel voor de permanente regeling naar de Tweede Kamer wordt gestuurd en of de minister bereid is opnieuw een tijdelijke wet in te dienen zodat die deze herfst al van kracht kan zijn als het nodig is. Bruins Slot heeft drie weken om met een reactie te komen.