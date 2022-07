Brits ministerie berispt voor communicatie via WhatsApp tijdens coronapandemie

De Britse privacytoezichthouder ICO heeft het Britse ministerie van Volksgezondheid een reprimande gegeven omdat bewindslieden en functionarissen tijdens de coronapandemie via hun eigen WhatsApp-accounts en privémail communiceerden. Daardoor bestaat het risico dat belangrijke informatie over de reactie van de overheid op de pandemie verloren is gegaan of niet veilig buiten de systemen van het ministerie is verwerkt.

Dat blijkt uit het onderzoek van de ICO. Die ontdekte dat ministers en personeel van het ministerie uitgebreid via privékanalen communiceerden. Een werkwijze die ook veel bij andere departementen voorkomt en al voor de pandemie plaatsvindt. De privacytoezichthouder zegt dat er voldoende bewijs is dat ministers informatie naar hun overheidsaccounts kopieerden, maar dat er een risico was dat dit niet door alle bewindslieden werd gedaan.

Verder bleek dat het ministerie geen technische controls had om met de veiligheidsrisico's van het gebruik van privékanalen om te gaan en waren er gaten in het beleid rondom het gebruik van privémail. Dit zorgde volgens de toezichthouder voor een risico voor het behandelen van informatieverzoeken zoals onder de Britse tegenhanger van de Wet open overheid (Woo) geregeld is.

Daarnaast vormt het gebruik van de eerder genoemde privékanalen een risico voor de vertrouwelijkheid, integriteit en toegankelijkheid van de uitgewisselde data. De ICO roept de Britse overheid dan ook op om te kijken naar het gebruik van privémail, WhatsApp en andere berichtenapps en geeft verschillende aanbevelingen. Zo wordt aangeraden het gebruik van privémail en WhatsApp te beperken. Tevens heeft het Britse ministerie van Volksgezondheid een reprimande ontvangen, mede omdat overheidsmateriaal met persoonlijke data op platformen was opgeslagen die niet van het ministerie waren.