Prijzen voor ipv4-adressen in jaar tijd verdubbeld naar 50 dollar per adres

De prijzen voor ipv4-adressen zijn in een jaar tijd verdubbeld. Afhankelijk van het aantal ipv4-adressen in een blok wordt er 50 tot 60 dollar per adres betaald, zo meldt de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert. Het aantal beschikbare ipv4-adressen is beperkt. Met ipv6 is er een oplossing, maar de uitrol van en overstap op deze ip-versie laat op zich wachten.

Ondertussen gaan de prijzen voor ipv4-adressen door het dak. "Belangrijker dan de vraag of de huidige en toekomstige marktprijzen betaalbaar zijn, is de wenselijkheid van deze situatie. Hoge prijzen voor technische assets die tot voor kort gratis waren, leveren een ongelijke en daarmee oneerlijke markt op voor kleine spelers en nieuwkomers", aldus SIDN. Volgens de stichting is deze ontwikkeling, naast de rem die het op innovatie heeft, een argument voor overheidsbemoeienis.

Eén van de partijen die tegen de hogere prijzen aanloopt is internetprovider Freedom Internet. "Het kopen van ipv4-adresreeksen is voor een beginnend provider niet te doen", zegt Freedom-ceo Anco Scholte ter Horst. "Ze hebben een lange terugverdientijd en als startend bedrijf hadden we al genoeg andere uitgaven te doen." Volgens Scholte ter Horst worden de grote blokken vaak opgekocht door internetreuzen als Amazon en Microsoft. "Maar eigenlijk zouden ze teruggegeven moeten worden." Een andere oplossing is dat de blokken niet meer terugkomen en er wordt ingezet op het versnellen van de ipv6-adoptie, aldus de Freedom-ceo.