Microsoft waarschuwt voor actief aangevallen zerodaylek in Windows

Microsoft heeft een actief aangevallen zerodaylek in Windows verholpen waardoor een aanvaller die al toegang tot een systeem heeft systeemrechten kan krijgen. Federale Amerikaanse overheidsinstanties zijn door het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security verplicht om de door Microsoft beschikbaar gestelde update voor 2 augustus te installeren.

Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2022-22047, bevindt zich in het Client Server Runtime Subsystem van Windows en is met name verantwoordelijk voor de Win32 console en het uitschakelen van de GUI en is essentieel voor de werking van het systeem. Het onderdeel bevat een "Elevation of Privilege" kwetsbaarheid waardoor een aanvaller die al toegang tot het systeem heeft zijn rechten kan verhogen naar SYSTEM. Daarmee krijgt de aanvaller volledige controle over het systeem. Het is niet mogelijk om op afstand via dit lek toegang tot een systeem te krijgen.

Volgens Microsoft is de kwetsbaarheid bij zeroday-aanvallen gebruikt, maar verdere details worden niet door het techbedrijf gegeven. Het was Microsoft zelf dat het lek ontdekte. Voor alle ondersteunde versies van Windows zijn beveiligingsupdates uitgebracht, die op de meeste systemen automatisch worden geïnstalleerd.