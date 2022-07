NFI ontwikkelt software om foto's van verdachten te vergelijken

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft software ontwikkeld waarmee het foto's van verdachten kan vergelijken. De software moet het oordeel van deskundigen die bij strafzaken worden ingezet ondersteunen. Wanneer er in strafzaken twijfel is over of de persoon op de foto dezelfde persoon is als de verdachte kan het NFI worden ingeschakeld.

Vaak gaat het om beelden van beveiligingscamera’s die verdachten van inbraken, vechtpartijen of overvallen hebben vastgelegd. De deskundigen van het NFI kijken naar zaken als gezichtsvorm, voorhoofd, rimpels, oogvorm, ooghoek, neus, neusvleugels, moedervlekken en mond. Ze leggen vast wat de overeenkomsten zijn en de verschillen.

Om de deskundigen te ondersteunen heeft het NFI software ontwikkeld die ook naar allerlei gezichtskenmerken kijkt en volgens het instituut objectiever is in het onderscheiden van verschillen.De software geeft een score van in welke mate de foto’s vergelijkbaar zijn, uitgedrukt in een getal. Uit onderzoek van het NFI blijkt dat er een goede overeenkomst is tussen het oordeel van de mens en het oordeel van de software. Beide resultaten zullen voortaan in het deskundigenrapport vermeld staan.

NFI-deskundige Arnout Ruifrok, die de software ontwikkelde, stelt dat het oordeel van deskundigen altijd naast die van de software zal blijven bestaan. "Als mens kun je verschillen toelichten en bediscussiëren. Ik zie een rimpel, heb je die ook gezien of is het toch schaduw? En tel je hem wel of niet mee? Als deskundigen kunnen we daarover met elkaar in gesprek gaan. Met de computer kan dat niet, die kan de grijze gebieden niet duiden."

Ruifrok is al twintig jaar deskundige op het gebied van gezichtsvergelijkingen. "Toch blijf ik me bewust van de beperkingen die ik als mens heb. Zoals bias, vooringenomenheid. Die moet je erkennen, zo werkt ons brein nou eenmaal. Daarom kijken we altijd met drie paar ogen onafhankelijk naar de foto’s van gezichten. Dat we nu ook de vergelijkingssoftware als objectievere methode inzetten, is daar een mooie aanvulling op."