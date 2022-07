FTC wijst datahandelaren na abortus-uitspraak op illegaal gebruik locatiedata

De Amerikaanse toezichthouder FTC heeft datahandelaren gewaarschuwd voor het illegaal gebruik en delen van gevoelige gegevens, zoals locatiedata en gezondheidsinformatie. Aanleiding is een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het landelijke recht op abortus terug te draaien. De FTC merkt op dat apps en de apparaten die mensen gebruiken allerlei gegevens verzamelen.

"De krachtige combinatie van locatiedata en door gebruikers gegenereerde gezondheidsgegevens zorgt voor nieuwe mogelijkheden die consumenten kunnen schaden", aldus de Amerikaanse toezichthouder. Zo zouden locatiegegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van vrouwen die een abortuskliniek hebben bezocht. Iets dat geen theorie is. In 2017 werd er in de VS een schikking getroffen met een bedrijf dat via geofencing bezoekers van een abortuskliniek probeerde te bereiken.

De FTC stelt dat misbruik van mobiele locatiegegevens en gezondheidsinformatie, waaronder data over zaken als menstruatie, mensen aan aanzienlijke risico's blootstelt. Ook laat de toezichthouder weten dat claims van bedrijven dat gegevens zijn geanonimiseerd vaak misleidend zijn en het in de praktijk vaak mogelijk blijkt om gebruikers toch te identificeren. Afsluitend waarschuwt de toezichthouder dat bedrijven die gebruikersgegevens misbruiken zullen worden aangepakt en miljoenenboetes tegemoet kunnen zien.