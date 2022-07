Overheid trekt 1 miljoen euro subsidie uit voor vergroten cyberweerbaarheid

Het ministerie van Economische Zaken heeft 1 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor projecten die de cyberweerbaarheid van Nederlandse bedrijven en organisaties vergroten. Sinds de eerste subsidieronde in 2018 zijn al 25 samenwerkingsprojecten gesubsidieerd vanuit deze regeling. De Subsidieregeling Cyberweerbaarheid is bedoeld voor samenwerkingsverbanden en moet leiden tot ideeën of plannen om de digitale veiligheid van ketens, regio's of branches te versterken.

"Het doel van de regeling is om nieuwe netwerken te creëren waar leden kennis en kunde op het terrein van cyberweerbaarheid gaan toepassen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio's", zo laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland weten. Per plan kan maximaal 200.000 euro subsidie worden ontvangen, waarbij er maximaal 1 miljoen euro beschikbaar is.

Naast bedrijven die samenwerken kunnen ook stichtingen een subsidieaanvraag indienen. Plannen voor de regeling van dit jaar kunnen vanaf donderdag 1 september 7.00 uur tot maandag 3 oktober 15.00 uur worden ingediend. Begin september organiseren het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van Economische Zaken en de RVO twee digitale informatiesessies over de regeling en het aanmeldproces.

Tussen de inzendingen die de afgelopen jaren subsidie ontvingen zaten hacklabs, bewustwordingscampagnes, ontwikkeling van onderwijsmaterialen over cyberveiligheid en bedrijvenworkshops. Vorig jaar ging de subsidie naar stichting Dutch Institute for Vulnerability Disclosure, stichting ECP, stichting The Hague Security Delta, stichting Cyber Safety Noord Nederland en de bedrijven MMOX en KMO Development.