Gedecentraliseerd Matrix-communicatienetwerk claimt 64 miljoen gebruikers

Het gedecentraliseerde Matrix-communicatienetwerk claimt dat het inmiddels 64 miljoen gebruikers wereldwijd heeft. Het afgelopen jaar kende het netwerk naar eigen zeggen een groei van 71 procent. Matrix is een protocol en platform dat versleutelde communicatie biedt.

Volgens Matrix.org is de groei te danken aan Element, end-to-end versleutelde chatsoftware die op Matrix is gebaseerd. Doordat bedrijven en organisaties Element volledig in eigen beheer kunnen draaien is het volgens de ontwikkelaars een privacyvriendelijk alternatief voor WhatsApp. Daarnaast heeft de Duitse gezondheidszorg Matrix gekozen als basis voor een nieuw te ontwikkelen chatplatform dat end-to-end encryptie biedt. Verder besloot de open source collaboration app Rocket die twaalf miljoen gebruikers telt op Matrix over te stappen.

"In een jaar waar de de privacytekortkomingen van Big Tech in de schijnwerpers stonden zijn gebruikers naar Element gestapt ten koste van minder veilig chatgiganten zoals WhatsApp, Slack en Teams", aldus het Matrix-team in een persbericht. Zo zouden de aanpassingen aan het privacybeleid van WhatsApp voor een vervijfvoudiging van het aantal downloads hebben gezorgd.

"Onze buitengewone groei laat zien dat mensen beseffen dat de huidige veilige chatapps niet zoals veilig zijn als ze beweren. Privacy is een recht, geen privilege en dit motto is een integraal onderdeel van het dna van Matrix", aldus medeoprichter Amandine Le Pape. Hij verwacht dat het aantal gebruikers aan het eind van dit jaar op honderd miljoen zal uitkomen. De cijfers van Matrix zijn gebaseerd op servers die "phone-home reporting" hebben ingeschakeld, waardoor het werkelijke aantal mogelijk hoger ligt.