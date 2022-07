Amerikaanse senatoren willen onderzoek naar misleidende vpn-providers

Twee Amerikaanse senatoren hebben de Amerikaanse toezichthouder FTC gevraagd om een onderzoek naar misleidende vpn-providers in te stellen. Volgens senatoren Anna Eshoo en Ron Wyden blijkt uit onderzoek van consumentenorganisatie Consumer Reports dat driekwart van de vpn-providers met misleidende claims adverteert en gebruikers zo een vals gevoel van veiligheid kunnen krijgen.

"De vpn-industrie is uiterst ontransparant en veel vpn-providers misleiden en maken misbruik van nietsvermoedende consumenten", aldus de senatoren. Zo claimen vpn-providers dat ze geen logs bijhouden, maar blijkt uit verschillende gevallen dat dergelijke bedrijven wel degelijk logs opslaan. Daarnaast zijn er gevallen bekend waarbij vpn-providers gegevens van gebruikers verzamelen en er in sommige gevallen ook misbruik van maken of aan derde partijen doorspelen.

Recentelijk besloot het Amerikaanse Hooggerechtshof om het landelijke recht op abortus terug te draaien. Verschillende partijen adviseerden vrouwen die informatie over abortus zoeken om van een vpn gebruik te maken. De senatoren stellen dat het zeer lastig voor mensen is om de betrouwbaarheid van vpn-providers te bepalen. Websites die vpn-providers vergelijken krijgen hiervoor betaald of hebben een relatie met bepaalde aanbieders. Ook stellen de senatoren dat sommige vpn-vergelijkingswebsites eigendom zijn van de bedrijven die de vpn-diensten aanbieden.

Eshoo en Wyden willen nu dat de FTC misleidende vpn-providers gaat aanpakken om zo internetgebruikers die informatie over abortus zoeken te beschermen. Daarnaast is de toezichthouder gevraagd om een brochure voor abortuszoekers te ontwikkelen waarin staat hoe ze hun data kunnen beschermen en wat de risico's en voordelen van een vpn zijn (pdf).