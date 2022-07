Binance krijgt boete van 3,3 miljoen euro voor overtreden registratieplicht DNB

Cryptobeurs Binance heeft van de De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van 3,3 miljoen euro gekregen voor het overtreden van de registratieplicht. Bedrijven die in Nederland cryptodiensten willen aanbieden zijn wettelijk verplicht om zich daarvoor te registreren bij DNB. Binance bood cryptodiensten aan in Nederland zonder deze verplichte registratie, waardoor het in overtreding is, aldus De Nederlandsche Bank.

Vorig jaar augustus gaf DNB al een openbare waarschuwing dat Binance illegaal diensten aanbiedt in Nederland. Eind april besloot DNB een boete op te leggen, zo is vandaag bekendgemaakt. Daarbij is onder andere rekening gehouden met het feit dat Binance wereldwijd de grootste aanbieder van cryptodiensten is, met een dagelijks handelsvolume van 13,7 miljard dollar en dat Binance in Nederland een zeer groot aantal klanten heeft.

In mei 2020 werd de registratieplicht voor cryptodienstverleners ingevoerd. Volgens de beleidsmakers bestaat bij de handel in cryptovaluta een hoog risico op witwassen of financieren van terrorisme. "Dit hangt samen met de anonimiteit die gepaard gaat met transacties met crypto’s. Zonder die registratieplicht is minder goed in de gaten te houden of het risico op criminele geldstromen voldoende wordt tegengegaan", aldus DNB.

Doordat Binance zonder registratie bij DNB in Nederland cryptodiensten heeft aangeboden, kan het geen melding doen van ongebruikelijke transacties. Mogelijk blijft hierdoor een groot aantal ongebruikelijke transacties buiten zicht van de opsporingsautoriteiten, zo stelt De Nederlandsche Bank. Binance heeft vorige maand al tegen de boete bezwaar gemaakt.