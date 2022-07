FBI: criminelen stelen miljoenen dollars via frauduleuze crypto-beleggingsapps

Criminelen hebben via frauduleuze crypto-beleggingsapps miljoenen dollars weten te stelen, zo laat de FBI via een Private Industry Notification weten. De Amerikaanse opsporingsdienst ontving aangiftes van 244 slachtoffers en schat de schade door de malafide apps op 42,7 miljoen dollar.

De criminelen bieden apps aan die van legitieme bedrijven en financiële instellingen lijken en de mogelijkheid bieden voor crypto-investeringen. Zodra slachtoffers hun geld via de app willen opnemen ontvangen ze een e-mail dat er eerst belasting moet worden betaald of is het helemaal niet mogelijk om geld op te nemen. Een ander slachtoffer kreeg te horen dat hij, zonder hiervoor toestemming te hebben gegeven, deelnam aan een programma waarbij er minimaal 900.000 dollar moest worden geïnvesteerd. Het slachtoffer wilde zijn deelname stopzetten, maar kreeg te horen dat hij eerst het benodigde bedrag moest overmaken.

De FBI stelt dat zowel financiële instellingen als beleggers verschillende maatregelen kunnen nemen om geen slachtoffer te worden. Zo moeten instellingen proactief voor dergelijke fraude waarschuwen en laten weten waar beleggers dit kunnen rapporteren. Verder moet er periodiek naar frauduleuze apps worden gezocht die zich als een app van de betreffende instelling voordoet.

Beleggers krijgen het advies om alert te zijn op ongevraagde verzoeken om beleggingsapps te downloaden, met name van personen die men niet in persoon heeft ontmoet of waarvan de identiteit niet is geverifieerd. Verder moeten beleggers voor het downloaden verifiëren dat een app legitiem is en moeten apps met beperkte of niet werkende functionaliteit met de nodige scepsis worden behandeld (pdf).