EFF hekelt toegang Amerikaanse politie tot beelden van Ring-deurbellen

De Ring-deurbelcamera van Amazon is niet alleen een persoonlijke beveiligingscamera, het is ook een politiecamera, of gebruikers dat nu willen of niet, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Onlangs liet Amazon aan een Amerikaanse senator weten dat het beelden van gebruikers zonder hun toestemming of een gerechtelijk bevel deelt met Amerikaanse opsporingsdiensten.

Amazon stelt dat het dit alleen in noodgevallen doet. Iets dat dit jaar al elf keer is voorgekomen, aldus het techbedrijf. "Maar er zijn onvoldoende waarborgen in dit proces om burgerrechten te beschermen", zo is de EFF van mening. Zo is er geen proces voor een rechter of Ring-eigenaar om te bepalen of er echt sprake van een noodsituatie was. Volgens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging kan dit eenvoudig tot misbruik leiden, waarbij politie het steeds vaker voor minder urgente situaties zal inzetten.

De EFF vindt dat Amazon te lang geen rekening heeft gehouden met de zorgen over de impact van Ring-deurbellen op burgervrijheden. "Het bedrijf moet het gevaar erkennen dat deze producten voor het publiek vormen, door een groeiend web van surveillancesystemen te creëren die het eigendom van individuen zijn, maar de-facto door politie worden bediend." De burgerrechtenbeweging hoopt dan ook dat Amazon nu verschillende privacyaanpassingen gaat doorvoeren.